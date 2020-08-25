Стали известны кураторы первой «Российской креативной недели»

25.08.2020, 15:59, Новости дня

В рамках первой «Российской креативной недели» по всей стране с 7 по 13 сентября пройдут более 700 дискуссий, лекций, концертов, спектаклей, художественных выставок, а также книжный и кинофестиваль. Кураторами фестиваля станут дирижер Теодор Курентзис и телеведущий Владимир Познер.

Завершится Неделя грандиозным уикендом креатива в столичном Паке Горького, который готовится принять 250 тыс. гостей и участников. Количество же онлайн-посетителей не ограничено – все события будут транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте проекта, передает «Российская газета».

«Мы замахнулись на то, чтобы все 14 креативных индустрий собрать в одном месте в знаковой точке Москвы, в Парке Горького, на набережной. Мы надеемся, что это пройдет масштабно, ярко и красиво», – отметил начальник управления президента РФ Владимира Путина по общественным проектам, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Новиков.

Как сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, никто не верил, что Книжный фестиваль на Красной площади в этом году вообще возможен. Но он состоялся в том числе и благодаря современным креативным технологиям. И что очень важно, привлек молодежную аудиторию.

«Мы все рассчитываем, в первую очередь, на нашу молодежную аудиторию. Во-первых, потому что это интересно для них, во-вторых, это модно и в определенной степени ново», – добавил он.

Действительно, в новой реальности именно онлайн-технологии позволили выжить креативным отраслям, которые первыми пострадали от введения ограничений и изоляции. Частные галереи, независимые книжные магазины, креативные стартапы, творческие бюро, как никто нуждаются в поддержке и консолидации, и креативная неделя даст им такую возможность.

«Сегодня невозможно представить книгу без IT, IT без дизайна. Креатив – это всегда «межведомственная» история, синтетический продукт, который нужен современному обществу. Благодаря креативным индустриям мы сможем создать новую этику, самобытные культурные коды, которые будут считываться во всем мире», – объяснил директор «Российской креативной недели» и ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова.

Как сообщил куратор направления «Дизайн» Недели, директор Belgrade Design Week Йован Йеловац, мир давно ждал, когда РФ включится в мировое креативное движение.

«Креативность – это жизнь, а дизайн – это то, что может изменить мировоззрение человека. Это то, что дает нам видение будущего, а это нечто большее, чем просто экономический успех», – сказал он.

Уточняется, что в рамках фестиваля в городах РФ пройдут премьерные театральные показы, кинофестивали, а в Москве – профессиональные обсуждения с экспертами, среди которых Федор Бондарчук, Ирина Горбачева, Чулпан Хаматова.

Среди кураторов фестиваля дирижер Теодор Курентзис, журналист и телеведущий Владимир Познер, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика, дизайнер одежды Татьяна Парфенова, профессор Международной академии архитектуры и МАРХИ Владимир Плоткин и главный куратор Design Miami Арик Чен.

Проведение «Российской креативной недели» будет выстроено с учетом всех требований Роспотребнадзора. Предусмотрено полное соблюдение санитарных норм, включая дезинфекцию помещений и контроль ношения масок. Вход будет свободным, но на часть событий понадобится регистрация.

Организаторами «Российской креативной недели» выступают ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.