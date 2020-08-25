Минобороны скорректировало гособоронзаказ

25.08.2020, 15:48, Новости дня

Государственный оборонный заказ был скорректирован в части развития корабельной группировки ВМФ России, переоснащения Вооруженных сил, поддержки оборонных предприятий Сибири и Дальнего Востока, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко на форуме «Армия-2020».

«При уточнении государственного оборонного заказа в полном объеме учтены решения верховного главнокомандующего Владимира Путина в части развития корабельной группировки в дальней морской зоне, в части опережающего оснащения ВС РФ, поддержки и развития предприятий ОПК Дальнего Востока и Сибири», – передает слова Криворучко РИА «Новости».

Он отметил, что была проведена «большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом обеспечения потребности Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».

По словам замглавы Минобороны, в результате реализации контрактов, подписанных на военно- техническом форуме «Армия-2020», в ВС поступят «самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники».

Он также отметил, что будет выполнен «комплекс мероприятий по поддержанию в боеготовом состоянии и модернизации находящихся на вооружении образцов вооружения, военной и специальной техники, а также разработке новых образцов техники».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны к концу этого года планирует заключить с оборонно-промышленным комплексом крупные контракты по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и робототехнике.