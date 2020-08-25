Стильный смартфон LG Q92 5G оценили в 420 долларов США

25.08.2020, 15:35, Новости дня

Модельный ряд компании LG пополнился стильным смартфоном Q92 5G. По мнению экспертов, ему отведена роль бюджетной версии Velvet 5G. Тем не менее, цена в розничной продаже составит 420 долларов США, утверждают компетентные источники.

Напомним, что в новом гаджете будет использован восьмиядерный процессор Snapdragon 765G. Соотношение оперативной и основной памяти – 6 на 128 Гб. По информации разработчика, корпус аппарата хорошо защищен от ударов, воздействия влаги и пыли.

В качестве основной используется квадрокамера с модулями от 2 до 48 Мп. Кроме того, есть фронтальная камера на 32 Мб. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Размер диагонали дисплея – 6,67 дюйма. Работа гаджета обеспечивается ОС Android 10.