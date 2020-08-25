Президент Литвы призвал соседние страны активнее содействовать переменам в Белоруссии

25.08.2020, 14:48, Новости дня

Соседние с Белоруссией страны должны проявлять больше активности в поддержку перемен в республике, не дожидаясь решений ЕС, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Страны региона могли бы делать больше для того, чтобы в Белоруссии стало больше света, правды, свобод. Обдумаем, что мы можем для этого предпринять», – передает его слова ТАСС.

Науседа не стал уточнять, какие именно страны он имеет в виду. Однако он отметил, что по ситуации в Белоруссии успешно сотрудничает с президентом Польши Анджеем Дудой. «Вместе с президентом Дудой мы ищем действенные решения, не дожидаясь реакции Евросоюза по санкциям в отношении Минска», – сказал он.

Напомним, МИД Литвы внес 32 человека, включая Лукашенко, в список невъездных.

В МИД РФ отметили, что белорусские власти получили «железобетонный аргумент», подтверждающий «участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии».