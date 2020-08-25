 

Президент Литвы призвал соседние страны активнее содействовать переменам в Белоруссии

25.08.2020, 14:48, Новости дня

Соседние с Белоруссией страны должны проявлять больше активности в поддержку перемен в республике, не дожидаясь решений ЕС, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Страны региона могли бы делать больше для того, чтобы в Белоруссии стало больше света, правды, свобод. Обдумаем, что мы можем для этого предпринять», – передает его слова ТАСС.

Науседа не стал уточнять, какие именно страны он имеет в виду. Однако он отметил, что по ситуации в Белоруссии успешно сотрудничает с президентом Польши Анджеем Дудой. «Вместе с президентом Дудой мы ищем действенные решения, не дожидаясь реакции Евросоюза по санкциям в отношении Минска», – сказал он.

Напомним, МИД Литвы внес 32 человека, включая Лукашенко, в список невъездных.

В МИД РФ отметили, что белорусские власти получили «железобетонный аргумент», подтверждающий «участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Виктор Мартинович: «Любое сравнение нас с Украиной и Россией некорректно»

07.08 / Доброволец раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса

20.08 / После убийства криминального авторитета Лоту Гули Уралу предрекли «воровской передел»

13.08 / Студент из КНДР стал победителем международного конкурса по программированию

23.07 / Тело украинского военного, которого передали боевики, идентифицировали – штаб ООС

03.08 / Желание России увеличить поставки оружия на Донбасс свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористов – Минобороны Украины

19.07 / Посол счел бессмыслицей заявление Британии о попытке похитить данные о вакцине

06.08 / В поместье Трампа проникли подростки с АК-47

25.06 / 112 – больше не слуга народа — Зеленский потребовал от депутата сложить полномочия после слов о «детях низкого качества»

11.07 / Автоколонна снабжения военной базы США в Ираке подверглась атаке боевиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска