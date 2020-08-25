Трамп заявил о решимости защищать американцев во всем мире

25.08.2020, 14:45, Новости дня

Президент Дональд Трамп обратился к участникам съезда Республиканской партии с записанным видеообращением в окружении шести бывших заложников, освобожденных во время его администрации, подчеркнув свою решимость выступать в защиту американцев в любой части мира.

Бывшие заключенные были среди более десятка религиозных деятелей и других людей, об освобождении которых договорилась администрация Трампа. Это были Майкл Уайт, Сэм Гудвин, пастор Эндрю Брансон, Джошуа и Тамара Холт и пастор Брайан Нерран.

«Мы вас вернули. Мы вернули вас всех, – сказал Трамп. – Есть еще несколько человек, над возвращением которых мы работаем прямо сейчас».

Президент США особо поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за освобождение американского пастора Эндрю Брансона в прошлом году, после того как он провел в тюрьме около двух лет.

«Я должен сказать, что, с моей точки зрения, президент Эрдоган был очень хорош, – сказал Трамп. – Мы разговаривали несколько раз, и он согласился. Мы это ценим и благодарим народ Турции».

Между тем, делегаты съезда Республиканской партии призвали американцев поддержать кандидатуру президента Трампа, который был выдвинут на второй четырехлетний срок, и предупредили, что победа демократов в ноябре приведет к ухудшению ситуации в экономике и политической нестабильности.

Бывший посол США в ООН Никки Хейли рассказала о том, как они с Трампом «заступались за Америку» в международной организации.

Она также выступила в защиту межрасовых отношений в Америке, рассказав личную историю ее родителей – иммигрантов из Индии.

«Среди многих в Демократической партии сегодня модно говорить, что Америка – расистская страна. Это ложь. Америка – не расистская страна, – сказала Хейли. – Америка – это история, которая продолжается. Сегодня нужно идти дальше, основываясь на достигнутом, и сделать Америку еще свободнее, справедливее и лучше для всех. Вот почему трагично наблюдать, как значительная часть Демократической партии закрывает глаза на беспорядки и ярость».

Конгрессмен от Флориды Мэтт Гейтс, один из самых ярых защитников Трампа, назвал возможную демократическую администрацию во главе с Джо Байденом «фильмом ужасов».

«Они разоружат вас, освободят тюрьмы, запрут вас в вашем доме и пригласят МS-13 (банда, состоящая из выходцев из Центральной Америки) жить по соседству, – заявил Гейтс. – А лишенная финансирования полиция к вам не приедет».

С ним согласились Марк и Патриция Макклоски, супружеская пара из Миссури, которым предъявили уголовные обвинения, после того как они демонстрировали оружие участникам марша «Жизни чернокожих имеют значение» в их районе в Сент-Луисе.

Они подвергли демократов критике за то, что те «не защищают честных граждан от преступников».

«Такая политика приходит в район рядом с вами, – сказали Макклоски. – Поэтому не заблуждайтесь: где бы вы ни жили, ваша семья не будет в безопасности в Америке радикальных демократов».

Республиканский конгрессмен из Огайо Джим Джордан сфокусировался на поведении демократических политиков, которое он считает лицемерным.

«Демократы не разрешат вам пойти в церковь, но позволят вам протестовать, – сказал он. – Демократы не разрешат вам пойти на работу, но позволят вам бунтовать. Демократы не разрешат вам пойти в школу, но позволят вам грабить. Президент Трамп борется против их безумных идей».

В ответ демократы выпустили рекламу, высмеивающую республиканский съезд.

«Добро пожаловать в республиканский национальный хаос, – говорит закадровый голос в 30-секундном ролике. – Из-за того, что Трамп встретил COVID уничтожающей рабочие места некомпетентностью и смертоносно неэффективным управлением, ученики и учителя предоставлены сами себе, безработные остались без спасительной помощи, бабушки и дедушки умирают в одиночестве, а экономика погибает».