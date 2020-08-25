Кабмин Украины намерен продлить карантин еще на месяц – СМИ

25.08.2020, 14:35, Новости дня

Кабинет Министров намерен продлить карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции, до 1 октября. Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник в правительстве.

“Вопрос сегодня обсуждался, предварительно дата продления – 1 октября”, – сказал собеседник.

Источник добавил, что проект решения о продлении карантина пока не подготовлен. Также неизвестно, будет решение приниматься на ближайшем заседании Кабмина 26 августа или позже.

Карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украине был введен в середине марта. С 20 мая в стране действует так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти имеют право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

По состоянию на 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19, вылечилось 52 870 человек.