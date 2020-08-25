 

Кабмин предлагает продлить карантин в Украине до 1 ноября – Офис президента

25.08.2020, 14:35, Новости дня

Кабинет Министров Украины предлагает продлить карантин, введенный из-за вспышки коронавирусной инфекции, до 1 ноября. Об этом на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, в связи с ухудшением эпидситуации Зеленский предложил запретить работу ночных клубов и проведение концертов.

“Карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях”, – отметил он.

Также правительство разрабатывает “регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в “красную” зону эпидемии, сроком на 30 дней”. “Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий”, – сказано в сообщении.

Карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украине был введен в середине марта. С 20 мая в стране действует так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти имеют право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

По состоянию на 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19, вылечилось 52 870 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Эксперт: Результаты опросов являются ориентиром для развития избирательного законодательства

17.08 / Полиция открыла уголовное производство по делу о поджоге автомобиля журналистов “Схем”

02.08 / Cumhuriyet – ситуация в Айя-Софии возмущает турецких историков

15.07 / Уникальный робот поможет пациентам с нарушениями моторно-двигательного аппарата

21.08 / В РФ стартовала программа путешествий с кешбэком

28.06 / Эксперты выяснили, какая диета помогает в лечении рака

08.08 / В Украине с начала 2020 года зафиксировано около 1 млн кибератак – СНБО

01.08 / Взлом Twitter-аккаунтов знаменитостей. В США задержали трех хакеров, один из них подросток

28.07 / Для имитации памяти ученые использовали гидрогель

13.08 / В Польше вертолет упал в реку, пострадали два человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска