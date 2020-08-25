Кабмин предлагает продлить карантин в Украине до 1 ноября – Офис президента

25.08.2020, 14:35, Новости дня

Кабинет Министров Украины предлагает продлить карантин, введенный из-за вспышки коронавирусной инфекции, до 1 ноября. Об этом на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, в связи с ухудшением эпидситуации Зеленский предложил запретить работу ночных клубов и проведение концертов.

“Карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях”, – отметил он.

Также правительство разрабатывает “регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в “красную” зону эпидемии, сроком на 30 дней”. “Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий”, – сказано в сообщении.

Карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украине был введен в середине марта. С 20 мая в стране действует так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти имеют право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

По состоянию на 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19, вылечилось 52 870 человек.