Захарова рассказала о русском столе для замгоссекретаря США

25.08.2020, 14:08, Новости дня

Первому заместителю госсекретаря США Стивену Бигану, который прибыл в Москву на встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, накрыли русский стол, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Партнеры приехали. Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве. Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами», – написала Захарова в Facebook.

Биган прибыл в Москву 25 августа и отправился в особняк МИД РФ для встречи с Лавровым. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться ситуация вокруг Белоруссии, КНДР, вопросы контроля над вооружениями, в том числе ДСНВ, передает РИА «Новости».

Американский дипломат в ходе поездки планирует также встретиться с заместителями главы МИД РФ – Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым.

Отмечается, что участие журналистов во встрече дипломатов не предусмотрено: мероприятие пройдет в закрытом режиме.

В субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что на следующей неделе Москву посетит первый замгоссекретаря США Стивен Биган, одной из главных тем переговоров станет ситуация в Белоруссии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провели телефонные переговоры, в ходе которых подчеркнули важность урегулирования ситуации в Белоруссии силами самих белорусов.