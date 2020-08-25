 

Смартфоны ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro выйдут с разными чипами

25.08.2020, 14:07, Новости дня

По информации, опубликованной в сети, новые модели смартфонов ASUS ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro начнут покорять мир с малайзийского рынка. При этом производитель обещает установить в гаджеты разные процессоры.

Первый создан на основе Qualcomm Snapdragon 865, второй – на Snapdragon 865 Plus, отмечают эксперты. Это значит, что смартфоны окажутся не такими уж близкими по техническим характеристикам.

С другой стороны, и одна, и вторая модель будет оснащена одинаковыми экранами с диагональю 6,4 дюйма. В них будет один и тот же аккумулятор на 5000 мАч, одна и та же 64 Мп камера. Объем оперативной и основной памяти тоже одинаков – 8 и 64 Гб. Но, благодаря процессорам, смартфоны все-таки выйдут разными, уточняют специалисты.



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