«Ростех» представил уникальную технологию производства двигателей

25.08.2020, 14:07, Новости дня

ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация), входящая в состав «Ростеха», представила уникальную технологию, по которой можно производить комплектующие газотурбинных двигателей.

Разработчики создали гибридный комплекс, аналогов которому нет во всем мире. Фактически он содержит в себе пять основных технологий производства. Это 3D-печать, лазерная сварка, механическая обработка деталей и т.д.

Комплекс будет очень полезен для создания опытных образцов деталей, говорят специалисты. Это позволит ускорить создание новых агрегатов. Управляет гибридным комплексом мощный модуль ЧПУ. Каждая деталь создается по отдельно написанной программе. Можно создавать двигатели для авиации, космической отрасли, морского флота, промышленности и других сфер.