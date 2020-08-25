Генпрокуратура заявила о распространении АУЕ через соцсети

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25.08.2020, 13:48, Новости дня

В соцсетях ведется широкая пропаганда запрещенного движения АУЕ, есть десятки тысяч сообществ, посвященных этой теме, сообщил и.о. начальника профильного управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров.

«Деятельность АУЕ получила широкое распространение в регионах РФ и на территории стран СНГ. Это пример того, как криминальная субкультура оформилась в сетевое движение. И в рамках этого движения совершаются вполне конкретные преступления, в том числе насильственного характера», – цитирует прокурора РИА «Новости».

В конце прошлого года эксперты насчитали во «ВКонтакте» до 30 тыс. групп АУЕ и множество видеороликов в YouTube, посвященных этой тематике.

Замначальника УМВД по охране общественного порядка Сергей Кравчук сообщил, что сайты с пропагандой АУЕ в РФ блокируются тысячами.

В августе Верховный суд признал молодежное криминальное движение, или субкультуру, АУЕ экстремистской организацией.

Участники АУЕ нередко были заподозрены в совершении правонарушений. Так, в Санкт-Петербурге были задержаны двое подростков, предположительно из банды АУЕ, которые подозреваются в нападении и избиении прохожего, сделавшего им замечание.

Сургутские школьницы, которые издевались над сверстницей и вымогали у нее деньги, оказались сторонницами движения АУЕ.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, откуда берутся АУЕвшие дети.



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