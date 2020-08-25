Отец жертвы стрельбы в школе рассказал, почему при Байдене ученики могут оказаться в опасности

25.08.2020, 13:25, Новости дня

Администрация Барака Обамы и Байдена ввела в школах программы реституционного правосудия, из-за которых проступки некоторых учеников систематически сходили им с рук, что в итоге привело к стрельбе в одном из учреждений, рассказал Fox News отец жертвы трагедии Эндрю Поллак. Дональд Трамп программы отменил, но если Байден победит на выборах, он всё восстановит и дети вновь окажутся в опасности, считает американец.

Как вы знаете, завтра стартует Национальный съезд Республиканской партии. Одним из основных докладчиков будет отец Мэдоу Поллак, одной их погибших во время стрельбы в старшей школе в городе Паркленд, штат Флорида, в 2018 году. Отец Мэдоу, Эндрю Поллак, — основатель фонда School Safety Grant («Грант в поддержку школьной безопасности»). Сейчас в нашем эфире он расскажет, чего ждать на съезде.

Эндрю, спасибо вам. Для нас большая честь, что вы согласились прийти к нам на программу. Расскажите, пожалуйста, что вы будете пытаться донести до людей на столь большой платформе.

ЭНДРЮ ПОЛЛАК, отец жертвы стрельбы в школе: Конечно. Доброе утро вам, Пит.

Доброе утро.

ЭНДРЮ ПОЛЛАК: Хочу сказать, что для меня большая честь — получить возможность выступить на такой платформе и озвучить свою мысль о том, что учителя и ученики, скорее всего, будут в куда большей безопасности, если президент Трамп останется на своём посту ещё на четыре года.

Многие не осознают, что администрация Обамы и Байдена запустила в государственных школах программы реституционного правосудия — первыми как раз стали образовательные учреждения в округе Броуард. Именно это и привело к убийству моей дочери. Президент Трамп созвал федеральную комиссию по вопросам безопасности в школах и эти программы отменил. Для меня это было чрезвычайно важно. Но если на выборах победит Байден со своей «платформой единства», как он обещал избирателям, он снова восстановит все эти программы в государственных школах.

Эндрю, не могли бы вы чуть подробнее для всех объяснить, что это за практика реституционного правосудия?

ЭНДРЮ ПОЛЛАК: В округе Броуард, например, учащиеся в течение учебного года могли совершить от трёх до четырёх проступков, и это никак бы не фиксировалось у правоохранительных органов. Они могли напасть на учителя, другого учащегося, украсть телефон, продавать наркотики, и за это их просто сажали в так называемый «круг исцеления». Предполагалось, что так будет лучше для учащихся, но на деле это имеет совершенно противоположный эффект — некоторых такая практика настраивает на неудачу, а некоторым даёт возможность ускользнуть от правосудия. Так было в Паркленде. И если Байдена выберут президентом… Он хочет ввести такие программы в государственных школах по всей стране.

Кроме того, Пит, демократы хотят убрать из школ сотрудников полиции. И это, на мой взгляд, полный абсурд. При президенте Трампе такого не случится. И я всегда поддерживаю правоохранительные органы, когда они в нас особенно нуждаются, и сейчас именно такой момент.

После стрельбы в вашей школе и других подобных инцидентов демократы ко всему прочему пообещали лишить всех законопослушных граждан нашей страны права на ношение оружия. Какова ваша позиция по этому вопросу? Особенно в плане того как это может отразиться на школах и безопасности в них.

ЭНДРЮ ПОЛЛАК: Для меня сегодня вторая поправка* имеет наибольшее значение, чем когда-либо ранее. В тот день моя дочь была в той школе. В службу спасения поступали сотни звонков, но никто так и не приехал и не спас её. В неё выстрелили девять раз, Пит. Так что для меня важнее всего, если что-то когда-нибудь случится, быть способным защитить свою семью и своих друзей. Очень важно, чтобы учителя, сотрудники полиции могли защитить учеников, если нечто подобное когда-то произойдёт вновь. С помощью грантов на обеспечение безопасности в школах я хочу помочь в этом любым правоохранительным ведомствам. Вам необходимо просто зайти на сайт schoolsafetygrant.org, где мы предоставляем инструменты, необходимые, чтобы оперативно отреагировать на ситуацию с действующим стрелком.

В этот период, когда полиции урезают финансирование, когда есть вероятность введения программ реституционного правосудия, мы должны поддержать правоохранительные органы, поддержать президента.

Иногда мы даже не задумываемся о том, как это движение за урезание финансирования полиции может повлиять на школы и изменить жизни детей. С нами был Эндрю Поллак. Большое спасибо за вашу смелость, активную позицию и то, что делаете для своей дочери Мэдоу, о которой мы сегодня вспоминали. Большое спасибо.

ЭНДРЮ ПОЛЛАК: Спасибо, Пит.

Дата выхода в эфир 23 августа 2020 года.

* Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия (прим. ИноТВ)