Рада ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом на €1,2 млрд

25.08.2020, 13:13, Новости дня

Верховная Рада на внеочередном заседании 25 августа ратифицировала меморандум и кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом о макрофинансовой помощи на общую сумму €1,2 млрд. Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, за проголосовали 248 народных депутатов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией о выделении €1,2 млрд в конце июля текущего года. Он заявлял, что это самый большой транш Еврокомиссии в рамках “исключительной” программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Украина должна получить эту сумму двумя траншами по €600 млн.

По словам Шмыгаля, средства будут направлены на укрепление управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформу судебной системы, улучшение делового климата и управление государственными предприятиями.