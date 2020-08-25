В Союзе пенсионеров РФ объяснили многомиллионные выплаты ПФР «мертвым душам»

25.08.2020, 13:08, Новости дня

Территориальные органы Пенсионного фонда выплачивали пенсии «мертвым душам» из-за несвоевременного поступления сведений об умершем, что напрямую связано с разрывом в информационных платформах, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский.

В Счетной палате РФ сообщили, что с 2017 по 2019 год из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера территориальные органы Пенсионного фонда выплачивали «мертвым душам» сотни млн рублей. При этом до октября 2018 года информацию об умерших предоставлял ЗАГС, а позже все автоматизировали в онлайн-режиме.

«Те, кому в жизни приходилось сталкиваться с такими жизненными ситуациями, как похороны близкого родственника, знают, что в 2017, 18 и 19-ых годах разрыв в базах данных был огромным. То есть такое несвоевременное поступление сведений напрямую связано с разрывом в информационных платформах: сначала в тех, которые предоставлял ЗАГС, а потом и в Единой системе», – говорит Рязанский.

Он объясняет, что для предоставления информации об умершем, нужно доказать степень родства, особенно, если в течение жизни человек менял фамилию, а некоторые документы (например, свидетельство о рождении) утеряны – все это раньше превращалось для родственников в некое «хождение по различным инстанциям».

«Эта версия о том, что базы данных все состыкованы и все передают в автоматическом режиме, тогда была пока в теории. На практике людям приходилось переходить из одной инстанции в другую. Поэтому здесь и был информационный разрыв. А что касается вообще ошибок в пенсионных расчетах, то причин может быть много: либо чисто механические, связанные с введением в базу ошибочных данных, либо жители сами предоставляли неправильную информацию и так далее», – рассказывает Рязанский.

При этом председатель подчеркивает, что на сегодняшний день уже можно действительно говорить, что есть Единая рабочая система, которая структурирована и достаточно оперативно передает любую информацию.

Согласно данным Счетной палаты средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в РФ с января текущего года вырос.