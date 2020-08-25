 

Компания Xiaomi извинилась за грязь в камерах Redmi Note 9

25.08.2020, 12:46, Новости дня

Недавно покупатели смартфонов Redmi Note 9 столкнулись со странной проблемой. В объективах видеокамер гаджетов они заметили загрязнение, очень напоминающее частички пыли.

В компании-производите Xiaomi уже принесли извинения за этот недостаток. По словам специалистов, стекло неплотно прилегает к поверхности, из-за чего и возникают загрязнения.

Разумеется, запыленные видеокамеры не могут вести качественную съемку. Производитель пообещал устранить недостаток за свой счет. Если в вашем аппарате возникла эта проблема, сразу же обращайтесь в ближайший сервисный центр. Там проведут ремонт, после чего гаджет должен работать нормально, говорят представители Xiaomi. Однако обращаться следует только в авторизованные мастерские.



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