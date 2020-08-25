The Times о совместных учениях Афин и Дубая – ОАЭ встали на сторону Греции в её споре с Турцией

25.08.2020, 12:07, Новости дня

Греция и ОАЭ проводят совместные военные учения в районе острова Крит, неподалёку от того места, где стоит турецкое исследовательское судно Oruc Reis, пишет The Times. Таким образом Дубай, как отмечает издание, присоединился к грекам в их споре с Анкарой по поводу разработки газовых месторождений в Средиземном море.



Reuters

Объединённые Арабские Эмираты присоединились к Греции в её споре с Турцией по поводу разработки газовых месторождений в Средиземном море, пишет The Times.

Афины и Дубай проводят совместные военные учения в акватории острова Крит. Эти манёвры станут демонстрацией того, как различные альянсы пытаются поделить запасы природного газа в регионе, повышая при этом напряжённость в этих крайне оживлённых водах.

В частности, ОАЭ направили четыре истребителя F-16 для участия в учениях в районе острова Крит. Греческие вооружённые силы будут представлены фрегатами и также истребителями F-16.

Как отмечает издание, неподалёку от места манёвров стоит исследовательское судно Oruc Reis, которое сопровождают турецкие военные корабли. 11 дней назад, когда Греция и Франция проводили в этом районе совместные учения, турецкий фрегат столкнулся с греческим судном.

Как напоминает The Times, президент Франции Эммануэль Макрон ранее отправил к острову Крит фрегат и вертолётоносец, а также два истребителя Rafale, которые затем были заменены на три более новые модели, оснащённые противокорабельными ракетами. Кроме того, французская сторона также наращивает своё военное присутствие на соседнем острове Кипр.

Между тем Министерство обороны Турции объявило о том, что в минувшие выходные оно также провело военно-морские и воздушные учения в Эгейском море с целью «укрепить, сохранить и улучшить оперативный потенциал войск в плане проведения совместных операций».

Греция и Турция, как указывается в статье, уже около ста лет спорят по поводу суверенитета Эгейского моря и некоторых частей восточного Средиземного моря. Причём стороны уже несколько раз были близки к прямому конфликту, подчёркивает The Times.

На этот раз спор о том, кому принадлежат подводные запасы газа, втянул в себя другие региональные державы и наложился на прочие геополитические проблемы. Благодаря серии сделок, заключённых между Грецией, Кипром, Израилем и Египтом, Турция оказалась лишена доступа к щедрым запасам восточного Средиземноморья.

Однако французский нефтегазовый гигант Total — одна из компаний, с которой был заключён контракт на добычу газа в Средиземноморье, — был вынужден приостановить свою деятельность в регионе из-за односторонних шагов Анкары. В частности, турецкие военные корабли при удобном случае блокировали работу коммерческих буровых судов, говорится в статье.

Также масла в огонь добавляет конфликт в Ливии, где Турция поддерживает признаваемое ООН правительство в Триполи, а Франция, Египет и ОАЭ поддерживают маршала Халифу Хафтара, напоминает The Times.