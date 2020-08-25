Брексит без сделки рискует столкнуть Великобританию в системный экономический кризис

25.08.2020, 12:07, Новости дня

«Наихудший сценарий» для Великобритании, при котором брексит без сделки будет отягощён второй волной коронавируса, может привести к системному экономическому кризису в стране, пишет Daily Mail, ссылаясь на попавшие в прессу правительственные документы. В них, в частности, говорится, что в случае выхода из ЕС без сделки Великобритания может столкнуться с перебоями в поставках еды, энергоносителей и медикаментов.



Reuters

В правительстве Великобритании составили «досье Судного дня» на случай второй волны коронавируса зимой и брексита, пишет Daily Mail, ссылаясь на попавшие в прессу отрывки из официальных документов.

Как пишет издание, в анализе, описывающем осуществление «наихудшего сценария», помимо прочего, говорится о том, что британским ВМС, возможно, придётся защищать рыболовецкие суда от иностранных посягательств. В досье также содержатся опасения перегрузки больниц, в случае если наводнения, грипп и вторая волна коронавируса будут отягощены торговыми ограничениями из-за брексита без сделки. Кроме того, ожидаются возможные перебои в поставках топлива и электроэнергии из-за того, что множество паромов застрянут в Дувре.

Daily Mail также сообщает, что в случае «наихудшего сценария» досье предусматривает доставку еды на Нормандские острова военными самолётами, а также предупреждает о росте заболеваемостей среди домашнего скота, ввиду нехватки медикаментов.

Документ призван подтолкнуть правительство к разработке плана по предотвращения потенциальной катастрофы, пишет издание. Между тем переговоры с ЕС пока находятся в тупике: недавно, главный переговорщик по брекситу со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что достижение сделки выглядит «маловероятным».

В случае выходи из ЕС без сделки, пограничный контроль через Ла-Манщ будет установлен уже в январе, что может привести к длинным очередям на границе, отмечает Daily Mail. Такая ситуация может привести к нехватке продовольствия, медикаментов и топлива, что, вместе с экономическим влиянием от вируса, может вылиться в общественные волнения, скачки цен и даже системный экономический кризис.