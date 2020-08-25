В Японии создали «умную» маску-переводчика

25.08.2020, 12:07, Новости дня

В Японии создали «умную» маску для лица, которая умеет преобразовывать речь в текст, а также переводить её и озвучивать. Как передаёт NTD, устройство сделано из пластика и крепится на обычную тканевую маску. К приложению на смартфоне оно может подключаться на расстоянии до 10 метров, что очень актуально во время социального дистанцирования из-за коронавируса.

Японская компания, занимающаяся робототехникой, создала новую «умную» маску для лица. Гаджет под названием C-FACE подключается к смартфону с помощью приложения. Он преобразует речь в текст и отправляет его на телефон. Программа может перевести этот текст на несколько языков и затем снова его озвучить.

ТАЙСУКЭ ОНО, генеральный директор компании-разработчика: В последнее время все вынуждены соблюдать дистанцию. Например, в супермаркетах и на стойках регистрации есть перегородки, чтобы предотвратить распространение микроскопических капель слюны, поэтому услышать друг друга бывает сложно. И в этой ситуации эта маска и приложение были бы очень полезны.

Устройство сделано из пластика и крепится на обычную тканевую маску. К приложению на смартфоне оно может подключаться на расстоянии до 10 метров. То есть будут соблюдаться все правила социального дистанцирования.

Маска стоит около $40, а приложение к ней будет предоставляться по подписке примерно за $10 в месяц.

Разработчики говорят, что идея создать «умную» маску родилась ещё два года назад, но тогда её так и не удалось воплотить.

ТАЙСУКЭ ОНО: Вспышка коронавируса – это катастрофа, но я думаю, что также важно извлечь максимальную пользу из плохой ситуации. И маска – это как раз удачный пример.

Фирма собирала средства на разработку в ходе краудфандинговой кампании. За три дня удалось получить около $800 тыс. Также поступили предварительные заявки примерно на тысячу таких масок.

Дата выхода в эфир 21 августа 2020 года.