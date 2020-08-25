 

В Украине обновили правила школьного образования в условиях эпидемии

25.08.2020, 12:00, Новости дня

В Украине обновили правила учебы в школах в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом 25 августа на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По его словам, правила изменили после консультаций с международными экспертами и представителями образовательной сферы.

“Мы внесли определенные изменения в наши противоэпидемические меры. Например, для учеников первых – четвертых классов передвижение в помещениях учебных заведений будет разрешаться без использования маски или респиратора”, – сказал министр.

Он отметил, что в регионах с “оранжевым” уровнем педагогам рекомендуют учить детей с применением защитных щитков, а в регионах с “желтым” и “зеленым” – “просто придерживаться определенной дистанции”.

В школы учителей намерены пускать только после измерения температуры, а если коронавирус будет обнаружен у кого-то из учеников – на самоизоляцию отправят весь клас.

“Дозаторы и антисептики в учреждении должны находиться только на входе, в дальнейшем мы рекомендуем тщательно мыть руки после урока”, – объяснил Степанов.

Он подчеркнул, что рассказал только о части правил.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1 сентября в Украине начнется “нормальный” учебный год.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Власти ряда городов Украины (в частности Черкасс, Харькова, Луцка) публично отказывались ужесточать карантин, несмотря на ухудшение эпидемической ситуации с коронавирусом.

По состоянию на утро 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19 (+25), вылечилось 52 870 человек (+346).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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