 

Новый кроссовер Genesis GV70 впервые сфотографировали на дороге

25.08.2020, 11:25, Новости дня

Известная южнокорейская марка Genesis в настоящее время проводит тестовые заезды обновленного кроссовера GV70.

В частности, публике в дальнейшем предложат новую версию GV70 Sport с черной решеткой радиатора, крупным воздухозаборником, а также увеличенными дисками. Автомобиль отличается более усовершенствованной выхлопной системой, а также модернизированными бамперами. В топовом исполнении автомобиль получит 3,5-литровый бензиновый агрегат на 380 л.с.

Также покупателям будут доступны версии с 2,5-литровым агрегатом на 305 л.с., а также 2,2-литровый дизельный двигатель на 210 л.с. Остальные характеристики будут известны несколько позже. Эксперты прогнозируют достаточно высокий спрос на данный автомобиль.



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