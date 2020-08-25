Новый кроссовер Genesis GV70 впервые сфотографировали на дороге

25.08.2020, 11:25, Новости дня

Известная южнокорейская марка Genesis в настоящее время проводит тестовые заезды обновленного кроссовера GV70.

В частности, публике в дальнейшем предложат новую версию GV70 Sport с черной решеткой радиатора, крупным воздухозаборником, а также увеличенными дисками. Автомобиль отличается более усовершенствованной выхлопной системой, а также модернизированными бамперами. В топовом исполнении автомобиль получит 3,5-литровый бензиновый агрегат на 380 л.с.

Также покупателям будут доступны версии с 2,5-литровым агрегатом на 305 л.с., а также 2,2-литровый дизельный двигатель на 210 л.с. Остальные характеристики будут известны несколько позже. Эксперты прогнозируют достаточно высокий спрос на данный автомобиль.