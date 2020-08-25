На тестах обнаружен прототип новой версии кроссовера Jeep Compass

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25.08.2020, 9:15, Новости дня

Обновленное исполнение кроссовера Jeep Compass обнаружили во время прохождения дорожных заездов.

В частности, производитель применил плотную защитную пленку, которая скрывает основные новшества, коснувшиеся лицевой части автомобиля. Вместе с тем Jeep Compass может похвастаться крупной радиаторной решеткой и модернизированной передней и задней оптикой. Также частично рассекречен салон, в котором на передней панели разместили экран планшета, выступающего мультимедийной системой.

Следует отметить, что новый экземпляр Jeep Compass обладает 1,3-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 130 л.с. мощности. Пока точные сроки выхода автомобиля не указаны, однако есть предположения, что новинку покажут публике в ближайшие несколько лет.



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