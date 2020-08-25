 

В Индии презентовали аналог Mercedes G-Class

25.08.2020, 9:15, Новости дня

На индийском рынке презентовали обновленную модификацию внедорожника Force Gurkha, который является перелицованной копией Mercedes-Benz G-Class.

В свою очередь, покупатели смогут получить совершенно новый экстремальный автомобиль, который способен преодолевать сложные участки дороги без малейших проблем. Более того, здесь также предусмотрели увеличенный клиренс на 21 сантиметр. Достоинством модели Force Gurkha значится ее низкий ценник и возможность подобрать автомобиль с разными моторами.

Покупатели смогут приобрести внедорожник Force Gurkha с 2,6-литровым двигателем на 86 л.с. мощности, а также более продвинутую модификацию с мотором на 2,2 литра с мощностью 140 л.с. Салон новинки достаточно просторный, благодаря чему в нем разместятся до 9 человек. Цена модели пока остается неизвестной.



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