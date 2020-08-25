 

В РФ снизили ставку по образовательному кредиту

25.08.2020, 9:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%, срок погашения увеличен до 15 лет, а период льготного кредитования с трех месяцев до девяти после завершения обучения, сообщила пресс-служба правительства.

Ранее ставка по займу превышала 8%. Новые правила также расширяют льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения. Это дает выпускнику возможность найти подходящую работу и не испытывать при этом чрезмерной финансовой нагрузки.

«Студентам, обучающимся на платной основе, будет доступен образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых… Срок погашения образовательного кредита увеличивается с 10 до 15 лет после завершения льготного периода, что позволит снизить размер ежемесячных выплат. Кроме того, ставку 3% можно распространить на кредит, полученный до вступления постановления в силу. Для этого необходимо подать заявление в банк», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Во время обучения и льготного периода студенты, оформившие заем, выплачивают только проценты по нему. Смягчение условий программы сделает образовательные кредиты более доступными, что в свою очередь поможет получить высшее и среднее профессиональное образование ещё большему числу граждан.

Напомним, 11 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить привлекательность образовательных кредитов, в том числе, за счет снижения ставки по ним до 3%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Луцкий террорист Кривош объявил голодовку – адвокат

02.07 / Акция “Миллион призов”: кто выиграл в Москве

04.07 / “Ротор” может отказаться от участия в премьер-лиге в следующем сезоне

30.07 / Россиян предупредили о похолодании

15.07 / Украина точно станет членом ЕС, это лишь вопрос времени – вице-премьер

01.08 / Le Monde – в разгар эпидемии пожилым французам отказывали в доступе к больничным местам

02.08 / “Я кричала и стучала во все двери. Никто не отреагировал”. В поезде “Мариуполь – Киев” злоумышленник избил и пытался изнасиловать пассажирку

20.07 / Жириновский отреагировал на указ Путина о назначении врио главы Хабаровского края

10.08 / Более 100 человек задержано в ходе беспорядков в Чикаго

05.08 / Даже при известном исходе выборов в Белоруссии оппозиция уже выиграла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска