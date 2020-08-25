В РФ снизили ставку по образовательному кредиту

25.08.2020, 9:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%, срок погашения увеличен до 15 лет, а период льготного кредитования с трех месяцев до девяти после завершения обучения, сообщила пресс-служба правительства.

Ранее ставка по займу превышала 8%. Новые правила также расширяют льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения. Это дает выпускнику возможность найти подходящую работу и не испытывать при этом чрезмерной финансовой нагрузки.

«Студентам, обучающимся на платной основе, будет доступен образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых… Срок погашения образовательного кредита увеличивается с 10 до 15 лет после завершения льготного периода, что позволит снизить размер ежемесячных выплат. Кроме того, ставку 3% можно распространить на кредит, полученный до вступления постановления в силу. Для этого необходимо подать заявление в банк», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Во время обучения и льготного периода студенты, оформившие заем, выплачивают только проценты по нему. Смягчение условий программы сделает образовательные кредиты более доступными, что в свою очередь поможет получить высшее и среднее профессиональное образование ещё большему числу граждан.

Напомним, 11 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить привлекательность образовательных кредитов, в том числе, за счет снижения ставки по ним до 3%.