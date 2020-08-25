Россия впервые запустит в 2021 году с Плесецка «Ангару» с разгонным блоком «Персей»

25.08.2020, 8:48, Новости дня

Роскосмос планирует впервые запустить в следующем году с космодрома Плесецк тяжелую «Ангару» с новейшим разгонным блоком «Персей», сообщил на форуме «Армия-2020» гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У нас на следующий год запланирован запуск тяжелой «Ангары-А5» номер 3. На ней будет вестись отработка прежде всего нового разгонного блока «Персей». Это перспективный разгонный блок, в котором очень заинтересован госзаказчик в лице Минобороны, ну и сам Роскосмос, естественно. Разработчиком блока является, как известно, РКК «Энергия», – цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, Роскосмос может запустить в 2021 году с космодрома Плесецк в рамках летных испытаний до трех ракет «Ангара».

Глава Роскосмоса отметил, что на 2021 год запланировано два запуска ракет серии «Ангара» – тяжелой «Ангары-А5» номер 3 с новым разгонным блоком «Персей», а также легкой версии ракеты – «Ангара-1.2».

«Но мы исходим из того, что и четвертая летная тяжелая машина также будет готова уже в 2021 году», – сообщил он.

Рогозин рассказал также, что Роскосмос готовит контракт на разработку тяжелой «Ангары» с третьей ступенью на водородных двигателях.

По его словам, корпорация готовится к заключению контракта на создание «Ангары-А5В» с третьей водородной ступенью, так как универсальный стартовый стол на Восточном и сопутствующая инфраструктура строится под эту ракету.

«Контракт будет подписан тогда, когда будет подтверждено финансирование», – сказал глава Роскосмоса, отвечая на вопрос о сроках заключения сделки. Он добавил, что трудности связаны с урезанием Федеральной космической программы до 2025 года.

Напомним, в понедельник Рогозин в ходе доклада вице-премьеру Юрию Борисову на форуме «Армия-2020» сообщил, что летные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5» продолжатся в ноябре.