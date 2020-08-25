 

Россияне назвали наиболее популярные места осеннего отдыха

25.08.2020, 7:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКрым в 2020 году стал самым популярным у россиян местом внутреннего осеннего туризма, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

«Осенью самое популярное направление внутреннего туризма – Крым, из внешних направлений россияне рассчитывают только на Турцию», – передает ТАСС результаты исследования.

Кроме Крыма пятерку самых популярных осенних туристических направлений составили курорты Краснодарского края, Москва, Санкт-Петербург и Калининград.

Отпуск на осень, согласно данным исследования Superjob, планируют 32% россиян. 15% проведут его дома, 8% – в деревне или на даче, 7% – в поездке по стране, а 2% рассчитывают уехать за границу. При этом в конце июня на отдых на Черном море в летние месяцы рассчитывали 45% работающих россиян.

Мужчины чаще выбирают осенний отдых, чем женщины (33% и 29% соответственно). Россияне от 25 до 34 лет чаще респондентов других возрастных групп выбирают отпуск осенью – таких 34%. Больше всего поклонников осеннего отпуска оказалось среди граждан с зарплатой от 80 тыс. рублей – 37%.

Опрос был проведен в 331 населенном пункте во всех округах РФ с 17 по 24 августа 2020 года. Исследовалось экономически активное население РФ старше 18 лет, имеющее постоянную работу. В опросе приняли участие свыше 1,6 тыс. респондентов.

Ранее в России стартовала программа стимулирования внутреннего туризма, благодаря которой граждане смогут вернуть часть денежных средств, потраченных на проживание в гостинице или путевки. Программа продлится ровно неделю, до 28 августа включительно. Можно приобрести поездку в любой из регионов и вернуть от пяти до 15 тыс. рублей.



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