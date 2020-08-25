 

«Вектор» объяснил разработку в РФ сразу нескольких вакцин от COVID-19

25.08.2020, 7:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ РФ разрабатывается сразу несколько вакцин от коронавируса, поскольку нельзя точно предсказать, какая из них окажется наиболее эффективной и безопасной, сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Он отметил, что также разнообразие вакцин позволит расширять применение прививок для разных групп населения.

«В ситуации с новым патогеном нельзя с уверенностью сказать, какая технологическая платформа позволит получить наиболее эффективный и безопасный препарат для профилактики заболевания, вызванного новым коронавирусом. Кроме того, разрабатывая несколько вариантов вакцин, мы расширяем возможности их применения для разных групп населения с учетом особенностей иммунитета различных, в первую очередь возрастных, категорий граждан», – сказал Максютов в интервью «Российской газете».

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте. 



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