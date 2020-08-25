В РФ заявили об иностранной угрозе для рынка видеосервисов

25.08.2020, 6:48, Новости дня

«Европейцы сдали свой рынок видеосерсиов почти без боя. В России, к счастью, ситуация другая. Но нам нужны нормальные условия конкуренции с зарубежными сервисами», – сообщил газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин, говоря о неравных правах российских и зарубежных аудиовизуальных сервисов в России.

«Сегодня российские законы устанавливают для сервисов требования, которые касаются либо их содержимого, либо взаимодействия с органами исполнительной власти. Причем с отечественными сервисами взаимодействие налажено благодаря тому, что они являются российскими юридическими лицами», – сказал генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.

При этом попытки судебных и надзорных органов взаимодействовать с зарубежными видеоплатформами не всегда успешны, поскольку у них нет представительств на территории России.

«Из-за этого требования исполняются только российскими сервисами, что приводит к несбалансированной ситуации на рынке. Мы призываем исправить эту ситуацию. Один из вариантов решения проблемы – открытие зарубежными сервисами представительств на территории России», – считает эксперт.

По словам собеседника, в мире осталось не так много стран, где на рынке видеосервисов активно доминируют национальные игроки. «При этом европейцы свой рынок сдали почти без боя. Там около 80-85% рынка занимают зарубежные сервисы», – добавил собеседник.

«В России, к счастью, ситуация другая. У нас почти 2/3 рынка занято отечественными игроками. И было бы обидно потерять эту часть цифровой экономики лишь из-за того, что в области регулирования нам не удается создать нормальные условия для конкуренции», – заключил Бырдин.

Как сообщалось ранее, официальные онлайн-кинотеатры продолжают набирать популярность у российской аудитории. В прошлом году рынок аудиовизуальных сервисов вырос на 45% и, по прогнозам аналитиков, продолжит увеличиваться и в 2020 году, сообщает gazeta.ru. Кроме того, отечественные сервисы оказались существенно дешевле зарубежных конкурентов: средняя стоимость подписки на онлайн-видеосервисы в РФ составила 265 рублей.

Напомним, в конце июля комиссия Московского отделения Ассоциации юристов РФ по правовому обеспечению цифровой экономики предложила обязать иностранные IT-компании открывать свои представительства в России, чтобы они могли нести ответственность в случае нарушений прав российских пользователей.

Ранее Верховный суд РФ вынес резонансное решение, которым фактически дал зеленый свет на судебные разбирательства с иностранными интернет-сервисами на территории России.