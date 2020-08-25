 

В Николаевской области задержали 30 вооруженных лиц при попытке захвата завода – полиция

25.08.2020, 6:40, Новости дня

В Николаевской области правоохранители задержали 30 вооруженных лиц при попытке захвата маслопрессового завода. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Информация о том, что на территорию завода, расположенного в пгт Братское, повредив входную дверь, проникли неизвестные вооруженные лица, полиция получила сегодня около 6.00.

На место происшествия прибыли личный состав и руководство отдела полиции, бойцы спецподразделения ТОР и полиции особого назначения.

Все вооруженные лица, проникшие на завод, были задержаны.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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