Дэниел Фрид: мы должны убедить Путина не усугублять ситуацию в Беларуси

25.08.2020, 6:28, Новости дня

Бывший координатор санкционной политики Госпедартамента США в администрации Барака Обамы и эксперт Атлантического Совета Дэниел Фрид (Daniel Fried) накануне планируемого визита заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Москву, 25 августа, отмечает, что Вашингтон должен убедить российского президента не прибегать в военному вмешательству в Беларусь.

Загрузить Adobe Flash Player

Embed

share

Дэниел Фрид: США должны убедить Москву не вмешиваться в ситуацию в Беларуси

Embed

share

The code has been copied to your clipboard.

width

px

height

px

Поделись на Facebook

Поделись в Twitter





The URL has been copied to your clipboard

No media source currently available

0:00

0:01:34

0:00

Direct link

240p | 3,4MB

360p | 4,9MB

480p | 7,4MB

720p | 24,2MB

1080p | 27,2MB

«Владимир Путин ненавидит то, что он называет “цветными революциями”. Он не считает их подлинным выражением воли людей в стране, а полагает, что они каким-то образом спровоцированы ЦРУ или кем-то еще, – говорит Дэниел Фрид, который также ранее занимал должность посла США в Польше, заместителя госсекретаря США по Европе и Евразии в администрации Джорджа Буша-младшего, и специального помощника и старшего директора Совета национальной безопасности в администрациях Буша-младшего и Билла Клинтона. – И мы должны ясно дать понять Путину, что его возможное военное вмешательство дорого ему обойдется. К тому же демонстрации в Беларуси не являются антипутинскими. Они не направлены против Кремля. Они вообще не антироссийские. Но российское вмешательство может это изменить. Так что я не вижу, как вмешательство может быть в интересах России. Возможно, нам удастся убедить Путина не усугублять ситуацию».

«Единственное, чего мы не должны делать, так это проводить линию на карте и говорить Путину, что Беларусь никогда не будет членом ЕС или НАТО, – добавляет бывший представитель Госдепартамента США. – Никаких обещаний Путину, никаких обсуждений по этому вопросу. Это должен решать белорусский народ».

США также должны дать понять российскому президенту, что, если Москва захочет прибегнуть к военному вмешательству – прямому или посредством «зеленых человечков» – то Вашингтон может усилить санкции.

«Нам стоит подготовить санкционные меры на тот случай, если российская сторона прибегнет ко вмешательству, – отмечает Дэниел Фрид. – И мы должны сделать это с Европой. Но мы также должны дать понять, что мы предпочли бы найти решение путем переговоров. И эти переговоры могут быть организованы под эгидой ОБСЕ».

Бывший дипломат отмечает, что после Оранжевой революции в Украине в 2004 году было успешно сформировано международное посредничество, в котором была задействована и Москва: «Я надеюсь, что замгоссекретаря Биган сможет объяснить, что Соединенные Штаты не хотят репрессий, военного положения и кровавой бойни, ни инициированных Лукашенко, ни спровоцированных Россией. Мы все должны стремиться найти решение путем переговоров, которое уважает волю белорусского народа, и эта воля достаточно ясна».

В отношении Кремля эксперт отмечает некоторое изменение риторики, что, по его мнению, дает надежду на то, что решение из сложившейся ситуации в Беларуси будет найдено путем переговоров.

«Пресс-секретарь Кремля Песков отметил сегодня, что массовые демонстрации в Беларуси в эти выходные носили мирный характер, что со стороны митингующих никаких провокаций не было, поэтому нет необходимости в насильственных или жестких ответных действиях. Это несколько обнадеживающее развитие, если он придерживается такого мнения, – отмечает Дэниел Фрид. – Я не утверждаю, что то, что, сказал Песков, является явным признаком того, что они выбирают лучший путь, но, по крайней мере, дает возможность это предполагать».

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в понедельник, 24 августа, встретился в Литве c лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Он также заявил, что Вашингтон не наблюдает признаков того, что Россия планирует военное вмешательство в Беларуси, и призвал Минск освободить всех политических заключенных. Во вторник, 25 августа, Стивен Биган должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. После этого он отправится в Киев, а также в Вену, где располагается штаб-квартира ОБСЕ.