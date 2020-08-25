Австрия выдворяет российского дипломата

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25.08.2020, 6:28, Новости дня

Австрийские власти выдворят из страны российского дипломата за нарушение привилегий и иммунитетов, сообщило министерство иностранных дел.

«Его поведение не соответствует Венской конвенции», – заявил представитель МИДа, не вдаваясь в детали и не называя дипломата по имени.

В ответ на это российское посольство написало в Твиттере: «Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений».

Российский дипломат должен покинуть страну до 1 сентября, сообщили австрийские СМИ.

Согласно австрийской газете Kronen Zeitung, дипломат занимался экономическим шпионажем.

О незаконной деятельности стало известно, когда австрийский сотрудник технологической компании признался в шпионской деятельности, которую он осуществлял по поручению российского дипломата, который был его контактным лицом.



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