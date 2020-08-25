Тихановская нашла себе замену на возможных новых выборах президента Белоруссии

25.08.2020, 6:08, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства в случае новых выборов, но считает, что претендентом может стать ее муж Сергей Тихановский.

В интервью польскому изданию «Газета выборча» Тихановская отметила, что ее муж по возможности будет баллотироваться на пост президента, передает ТАСС.

«Именно поэтому мы стремимся к организации новых выборов. Главное условие – освобождение политических заключенных, среди которых есть также и мой муж. Политическим заключенным является также Виктор Бабарико. Он, возможно, тоже будет выдвигать свою кандидатуру», – указала Тихановская.

Также она подчеркнула, что сама не хочет больше участвовать в выборах.

«Хватит этой политики. Я никогда не собиралась быть там, где оказалась. Сегодня эта деятельность – это просто моя обязанность. Но политика не для меня», – сказала она.

По ее словам, она бы хотела работать в организациях, занимающихся правами человека. Тихановская выразила надежду, что диалог с властью вскоре начнется.

«Первое условие – освобождение политических заключенных», – уточнила она.

Ранее Тихановская напомнила, что ее супруг был задержан в Гродно «по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб». Также она передала слова своего мужа: «Он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной якобы станет управлять блогер Сергей Тихановский. Также Лукашенко заявил, что покинет президентский пост только после принятия новой конституции.