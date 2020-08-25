 

Стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ получил увеличенный вдвое боекомплект

25.08.2020, 5:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ, впервые взлетевший накануне, вместо четырех крылатых ракет может нести восемь, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

«Появилась возможность нести не четыре, а восемь ракет, то есть в два раза увеличить боевую нагрузку и продлить жизнь самолета на значительное время», – передает РИА «Новости» слова Слюсаря в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, новое бортовое оборудование, новый локатор делают из этого самолета «достаточно грозное оружие».

Напомним, в воскресенье модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет.



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