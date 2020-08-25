Генеральный почтмейстер США продолжит сокращение расходов USPS после выборов

25.08.2020, 5:05, Новости дня

Генеральный почтмейстер США Луис Деджой заявил американским законодателям, что планирует возобновить некоторые меры по сокращению расходов почты, повлиявшие на задержки в обслуживании, бросив вызов законодателям-демократам, которые пытались заблокировать изменения.

Деджой заявил законодателям, что будет настаивать на улучшении своевременности доставки почты после выборов 3 ноября. Он также отметил, что оставит в силе кадровые перестановки в руководстве Почтовой службы США (USPS), которые он осуществил после вступления в должность в июне.

«Эти два изменения – создание новой своевременной транспортной сети и разработка функциональной организационной структуры, станут катализатором значительных улучшений в вопросе снижения стоимости, производительности и росте», – сказал Деджой Комитету по надзору Палаты представителей.

Деджой пытался заверить американцев в том, что задержки, вызванные усилиями по сокращению расходов, не приведут к тому, что их бюллетени не будут подсчитаны в ноябре, когда около половины избирателей США могут проголосовать по почте.

Деджой, который с 2016 года пожертвовал 2,7 миллиона долларов президенту Трампу и другим республиканцам на выборы, отверг обвинения в политическом вмешательстве. Трамп без доказательств заявил, что голосование по почте ненадежно, хотя сам так голосовал ранее.

Стремление Деджоя улучшить своевременность доставки почты привело к тому, что грузовики покидали сортировочные центры, когда почта все еще находилась на погрузочной платформе, что привело к массовым задержкам по всей стране.

Документы Почтовой службы США, опубликованные демократами, свидетельствуют о падении качества услуг, связанных с заказными почтовыми отправлениями с уведомлением после того, как он стал генеральным почтмейстером в июне.

«Какой бы ни была причина этих массовых задержек, американский народ хочет вернуться к тому, что было раньше», – заявила председатель комитета Палаты представителей Кэролин Мэлони.

Деджой отказался вернуть машины для сортировки почты и почтовые ящики, выведенные из эксплуатации в последние недели, заявив, что это обычная реакция на изменения в объеме почты, которые происходили до того, как он вступил в должность.

Он сказал, что не несет ответственности за некоторые другие изменения в предоставлении услуг, такие как сокращение рабочих часов и сверхурочных для работников почтовой службы.

Белый дом отказался сообщить, примет ли президент Трамп результаты выборов, если проиграет.

В субботу Палата представителей проголосовала за предоставление финансирования USPS в размере 25 миллиардов долларов. Ожидается, что этот законопроект не будет проголосован в Сенате, контролируемом республиканцами, а Белый дом пригрозил наложить на него вето. Почтовая служба также выступает против этого законопроекта.

Это произошло после того, как в пятницу Сенат предъявил Деджою диаграмму, подготовленную для почтовых клиентов Восточного региона США. Она продемонстрировала, что обслуживание в июле резко упало, причем наиболее резкий спад наблюдался в таких важных для выборов в регионах как Огайо и центральная Пенсильвания.

Деджой сказал, что Филадельфия и Детройт входят в число 20 «горячих точек» по всей стране, где пандемия нанесла ущерб обслуживанию.

Отчет USPS о почтовых отправлениях первого класса, оказавшийся в распоряжении агентства «Рейтер» свидетельствует, что некоторые города уже страдали от значительных сбоев в доставке почты из-за COVID-19.

Уровень своевременной доставки почты в течение двух дней в Нью-Йорке составил 68,4%, а в период с трех до пяти дней – 53,6% за квартал, закончившийся 30 июня. Показатель Детройта составил 73,5% и 64,7% соответственно.