Лукашенко пригрозил поддерживающим протесты учителям

25.08.2020, 4:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил увольнять учителей, которые «не хотят следовать принципам государственной идеологии».

Глава государства подчеркнул, что в республике «государственное образование, государственные школы, государственная идеология», передает «БелТа».

«Те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», – сообщил Лукашенко.

Президент попросил министра образования республики Игоря Карпенко «защитить учителей» от нападок. Он добавил, что правительство уже начало активно этим заниматься, «очень жестко пресекая всякие наезды» на педагогов и врачей.

По его словам, в стране надо «очень активно начинать учебный год, чего бы ни стоило».

«В любые времена надо учиться. Если у нас получится скомканным и начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей. Чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем», – добавил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что уличные акции негативно влияют на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии.

«Правда, Бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то», – сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что республика справится с распространением инфекции, «это уже не та проблема, которая была в марте, апреле и так далее».

Ранее Лукашенко заявил, что бастующих работников «Беларуськалия» могут сменить шахтеры с соседней Украины.

Напомним, в воскресенье колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».