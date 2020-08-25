Эксперты рассказали, какой продукт помогает при болях в суставах

25.08.2020, 3:50, Новости дня

Ученые рассказали о безопасном способе уменьшить неприятные симптомы болезни. Простой метод избавит людей от надобности принимать обезболивающие препараты.

Во время исследования обнаружилось, что шиповник вида Rosa canina отличается противовоспалительными и обезболивающими свойствами, а также защищает хрящи. В состав порошка Rosa canina входят галактолипиды. Эти вещества помогают укреплять здоровье хрящей. Во время клинических исследований обнаружилось, что порошок шиповника облегчает симптомы остеоартрита.

По мнению ученых, это связано с противовоспалительными и хрящозащитными свойствами отдельных компонентов шиповника или целого плода. Галактолипиды, которые были выделены из сушеных и измельченных плодов Rosa canina, выступают в роли противовоспалительного агента.