Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса

25.08.2020, 3:08, Новости дня

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что республика станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса, а белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе ее испытаний.

Президенты РФ и Белоруссии обсудили ситуацию внутри республики и на внешнем контуре, особенно на западном направлении, информирует БелТА.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Белоруссии в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Также Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина.

В Кремле подтвердили состоявшийся телефонный разговор, добавив, что в ходе него было продолжено обсуждение ситуации в Белоруссии.

«Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране. Затрагивалась также тематика двустороннего сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусной инфекции», – добавили в Кремле.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине доступна на официальном сайте.