Генерал МВД объяснил отсутствие магазина у автомата Лукашенко

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25.08.2020, 3:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАвтоматами АКС-74У, с которым в воскресенье ходил президент Белоруссии Александр Лукашенко, вероятнее всего, вооружена его охрана. А магазин был отстегнут по правилам техники безопасности, сообщил газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов.

В Сети опубликовали видео: глава Белоруссии Александр Лукашенко 23 августа на вертолете приземлился на территории своей резиденции в Минске, возле которой ранее собрались протестующие граждане. Президент республики был одет в бронежилет, а в руках держал автомат АКС-74У без магазина с патронами.

«Насколько я понимаю, Александр Григорьевич в свое время был восхищен героизмом президента Чили Сальвадора Альенде, который в условиях государственного переворота не покинул свой пост, принял бой и погиб в своем кабинете с оружием в руках. Тогда у экс-главы государства был автомат Калашникова, правда, классическая версия», – говорит Ворожцов.

Он полагает, что Лукашенко выбрал именно укороченную версию данного оружия случайно. Скорее всего, такими автоматами вооружены некоторые представители его охраны.

Данное оружие генерал-майор внутренней службы МВД в отставке называет достаточно удобным и надежным. Он рассказывает, что автомат АКС-74У – укороченная версия классического АК, которая используется в танковых, авиационных и других подразделениях, где военным приходится находиться в ограниченных пространствах.

«То есть это просто образ президента с автоматом в руках. А то, что оружие было без магазина с патронами, говорит о том, что Лукашенко строго соблюдает правила техники безопасности. В соответствии с правилами стрельб магазин с патронами присоединяется на боевой позиции непосредственно перед началом ведения огня. Летать в вертолете с присоединенным магазином – грубое нарушение техники безопасности, поэтому здесь глава республики действовал верно», – подытожил Ворожцов.

Ранее в Кремле отказались комментировать выход президента Белоруссии из вертолета с оружием.



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