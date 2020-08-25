Летучих мышей в РФ начали проверять на коронавирусы

25.08.2020, 3:08, Новости дня

Проводится исследование наличия коронавирусов у летучих мышей в России, сообщил Роспотребнадзор.

Научные сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора проверяют летучих мышей в разных регионах страны. В частности, речь идет о Москве и Подмосковье, Воронежской и Волгоградской областях, Черноморском побережье Краснодарского края, передает РИА «Новости».

Ученые оценят встречаемость коронавирусов у разных видов и возможные пути распространения, определят степень родства вирусов с уже известными, соберут данные о биологическом разнообразии коронавирусов.

Это позволит точнее определять эпидемические риски и делать соответствующие прогнозы.

В Роспотребнадзоре сообщили, что «собрана большая коллекция биопроб (образцы фекалий) от летучих мышей разных видов». Отмечается, что «после взятия проб животных возвращают в их естественную среду».

Ученые собираются «проанализировать более полутысячи особей и с помощью метода высокопроизводительного секвенирования получить информацию о полных последовательностях геномов коронавирусов».

Напомним, источником нового коронавируса SARS-CoV-2, как предполагают эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши, передавшие его через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в городе Ухань, в человеческую популяцию.