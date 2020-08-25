Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты-разведчики США, Швеции и Германии

25.08.2020, 2:08, Новости дня

Российский истребитель Су-27 перехватил над балтийским морем сразу три воздушные цели: самолеты-разведчики ВВС США и ВВС Швеции, а также самолет ВМС ФРГ, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Двадцать четвертого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ три воздушные цели», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

При этом отмечается, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения ими государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтфлота.

«Экипаж российского истребителя последовательно идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции и самолет базовой патрульной авиации «Орион» ВМС ФРГ. При этом, последний в целях достижения скрытности подлета к государственной границе, совершал полет над морем на малой высоте – 500 метров и малой скорости – 250 км/час», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что после разворота иностранных самолетов от российской госграницы истребитель РФ благополучно вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации самолетами ОВС НАТО допущено не было», – подчеркнули в центре.

Напомним, 20 августа истребитель Су-30М перехватил самолеты-разведчики Франции и Великобритании над Черным морем. Разведчики развернулись в сторону от российской границы, а Су-30М вернулся на базу.

А 17 августа российский Су-27 перехватил три самолета-разведчика США и Великобритании над Черным морем. Перехват над Балтийским морем также происходил 17 августа, над Черным – 15 августа, 14 августа, 7 августа.