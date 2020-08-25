Стало известно о попытках Цукерберга натравить Трампа на TikTok

25.08.2020, 1:48, Новости дня

Основатель Facebook Марк Цукерберг убеждал американские власти, что китайское мобильное приложение TikTok представляет угрозу для США, пишут СМИ.

Выступая перед студентам в Джорджтауне, Цукерберг заявил, что TikTok не разделяет приверженности Facebook свободе слова и создает риск для американских ценностей и технологического лидерства, передает «Прайм» со ссылкой на Wall Street Journal.

Эту же идею он продвигал кулуарно в разговорах с чиновниками и законодателями США. На ужине в Белом доме в конце октября он говорил главе американского государства Дональду Трампу, что китайские интернет-компании угрожают бизнесу США. Цукерберг заявлял, что эта угроза важнее, чем доминирование Facebook.

Отмечается, что Facebook окажется среди тех технологических компаний, которые больше всего выиграют от проблем у TikTok в США.

Представитель Facebook Энди Стоун отметил, что Цукерберг не помнит, чтобы за тем ужином обсуждалась TikTok. Как сообщил Стоун, «итайские компании и их влияние растут, увеличивается и риск того, что глобальный интернет будет руководствоваться их ценностями, а не нашими».

При этом Цукерберг, как сообщают СМИ, назвал президентский указ Трампа, направленный против TikTok, нежелательным, поскольку глобальный ущерб от него может перевесить любые краткосрочные преимущества Facebook.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что у Цукерберга «совершенно нет никакого влияния на что-либо, касающееся TikTok», основатель Facebook «не имеет отношения к чему-либо, происходящему в Белом доме», передает ТАСС со ссылкой на CNBC.

За первое полугодие Facebook потратила на лоббистскую деятельность больше, чем любая другая компания. В 2018 году она занимала в этом рейтинге только восьмое место.

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