Специалисты выяснили, как ночная жара влияет на здоровье человека

25.08.2020, 1:04, Новости дня

Обнаружилось, что нанести значительный ущерб здоровью человека могут аномальные скачки температур в ночное время суток, а также отсутствие экологичной инфраструктуры.

Китайские ученые изучили, как на здоровье людей влияют волны жары в ночное и дневное время. Обнаружилось, что больший ущерб организму способно нанести ночное повышение температур. К проблемам со здоровьем чаще приводили несколько ночей с аномально высокой температурой воздуха, чем несколько таких дней.

Больше всех от таких колебаний температуры страдают женщины и люди пожилого возраста, а также жители квартир по причине отсутствия эффективной системы вентиляции. Эксперты обеспокоены тем, что в ночное время организму полагается отдыхать и восстанавливать силы, а не бороться с температурной нагрузкой.