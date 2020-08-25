Президент Трамп выступил на Национальном съезде Республиканской партии

25.08.2020, 0:55, Новости дня

Выступая на Национальном съезде Республиканской партии, президент Трамп отметил, что, во время его пребывания в Белом доме, фондовый рынок неоднократно демонстрировал рекордный рост.

«Взгляните на свои акции – мы очень близки к тому, чтобы побить рекорд, и NASDAQ уже сделал это. Вы знаете, NASDAQ побил рекорд во время пандемии, мы назовем это ее заключительной фазой, уже 16 раз. Мы только что побили рекорд по рабочим местам – рекорд за все время. Мы почти готовы побить рекорд фондового рынка за все время его существование. Экономика растет очень быстро. У наших фермеров все хорошо, так как я убедил Китай выделить им 28 миллиардов долларов, потому что они стали мишенью с его стороны. Я дал фермерам 28 миллиардов долларов», – заявил Дональд Трамп.

Американский лидер раскритиковал своих соперников по Демократической партии, вновь обвинив их в махинациях с избирательными бюллетенями. Дональд Трамп заявил, что обеспокоенность демократов изменениям в работе почты перед выборами является уловкой.

«Они будут давать взятки, они будут платить людям, чтобы те взяли немного. Это будет одна из величайших афер, и это здравый смысл – это не имеет ничего общего с политикой, это здравый смысл. Они [демократы – ред.] собираются разослать 80 миллионов бюллетеней. Это невозможно – они понятия не имеют. Кто их рассылает? В основном демократические штаты и губернаторы-демократы. Что ж, предположим, что они не отправят их по почте в республиканские округа, это означает, что люди их не получат. Они будут жаловаться, но выборы уже пройдут, они будут жаловаться и скажут: “Ну что ж, мы их не получили, тоже мне проблема”. А вы тем временем можете проиграть выборы. Это величайшая афера в истории политики», – заявил американский президент.

Дональд Трамп добавил, что демократы собираются «украсть выборы у республиканцев» и заявил, что в 2016 году за его избирательным штабом велась слежка.

«Я думаю, мы больше никогда не позволим этому повториться. Сейчас они делают нечто иное, что более опасно, потому что это более эффективно. Они шпионили за моей кампанией, знаете, что они нашли? Ничего. Но это большой вопрос. Это крадет миллионы голосов. И это будет очень сложно – теперь мы в судах по всей стране, и, надеюсь, у нас есть судьи, которые сделают это честно, потому что, если они дадут честный ответ, мы выиграем это выборы. Единственный способ отобрать у нас эти выборы – это сфальсифицировать их. Мы собираемся победить на этих выборах».

В понедельник на Национальном съезде также выступят Марк и Патриция Макклоски, пара из Сент-Луиса, штат Миссури, которая в июне угрожала оружием протестующим из движения Black Lives Matter возле своего дома. Супругам Макклоски предъявлены обвинения в незаконном использовании оружия.

Первая леди Мелания Трамп выступит во вторник – вероятно, из Белого дома. Также на вторник запланированы выступления госсекретаря Майка Помпео, сенатора от Кентукки Рэнда Пола и еще двоих взрослых детей Трампа, Эрика Трампа и Тиффани Трамп.

В среду вице-президент Майк Пенс произнесет речь в форте Мак-Генри в Балтиморе, где американские военные защищали молодую страну от британских сил в 1814 году. Это сражение вдохновило написание стихотворения, которое стало государственным гимном США.

Среди других выступающих в среду: сенатор от Теннесси Марша Блэкберн, сенатор от Айовы Джони Эрнст и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм.

В четверг Трамп произнесет речь о принятии номинации, а перед этим выступят министр жилищного строительства Бен Карсон, лидер большинства в сенате Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, сенатор от Арканзаса Том Коттон и дочь и советник президента Иванка Трамп.