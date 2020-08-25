Глава военной разведки Дании отстранен от службы
25.08.2020, 0:48, Новости дня
В Дании временно отстранили от службы руководителя военной разведки Ларса Финдсена, сообщают СМИ.
Отстранены еще двое сотрудников разведки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Local.
В связи с данными, полученными от информаторов, в Дании провели проверку, по итогам которой разведку обвинили в нарушении законов, в том числе связанных с получением и передачей информации о гражданах.
Сообщается, что разведка утаивала информацию, не предпринимала необходимые меры по выявлению признаков шпионажа внутри оборонного ведомства, а также скрывала потенциально неправомерные действия.
Напомним, датская разведка называла Россию лидером в кибершпионаже.
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