 

Глава военной разведки Дании отстранен от службы

25.08.2020, 0:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Дании временно отстранили от службы руководителя военной разведки Ларса Финдсена, сообщают СМИ.

Отстранены еще двое сотрудников разведки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Local.

В связи с данными, полученными от информаторов, в Дании провели проверку, по итогам которой разведку обвинили в нарушении законов, в том числе связанных с получением и передачей информации о гражданах.

Сообщается, что разведка утаивала информацию, не предпринимала необходимые меры по выявлению признаков шпионажа внутри оборонного ведомства, а также скрывала потенциально неправомерные действия.

Напомним, датская разведка называла Россию лидером в кибершпионаже.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Гончарук: Я хорошо помню, что такое жить на четыре-пять гривен в день

29.06 / С помощью деревьев специалисты определили последствия средневековой чумы

27.07 / Компания Moderna приступила к масштабным испытаниям вакцины от коронавируса

10.07 / США: число заявок на пособие по безработице остается высоким

12.08 / В Google собрались создать самую обширную сеть для оповещения о землетрясениях

28.06 / Китайская компания заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях

01.07 / Вдова Виктора Проскурина хочет проститься с ним на сцене

22.07 / Российско-турецкий патруль впервые прошел по всему маршруту в Сирии

24.08 / Международная коалиция под руководством США покинула военную базу Таджи в Ираке

09.08 / В центре Киева правоохранители обезвредили взрывное устройство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска