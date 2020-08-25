Глава военной разведки Дании отстранен от службы

25.08.2020, 0:48, Новости дня

В Дании временно отстранили от службы руководителя военной разведки Ларса Финдсена, сообщают СМИ.

Отстранены еще двое сотрудников разведки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Local.

В связи с данными, полученными от информаторов, в Дании провели проверку, по итогам которой разведку обвинили в нарушении законов, в том числе связанных с получением и передачей информации о гражданах.

Сообщается, что разведка утаивала информацию, не предпринимала необходимые меры по выявлению признаков шпионажа внутри оборонного ведомства, а также скрывала потенциально неправомерные действия.

Напомним, датская разведка называла Россию лидером в кибершпионаже.