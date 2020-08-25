Трамп повторно ввел режим ЧС в Техасе
25.08.2020, 0:48, Новости дня
Глава американского государства Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас.
Режим ЧС объявлен в связи с тропическими штормами «Марко» и «Лаура», передает РИА «Новости».
Сообщается, что федеральные власти будут координировать усилия по оказанию чрезвычайной помощи населению и возьмут на себя 75% расходов на борьбу с последствиями стихийного бедствия.
Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что шторм «Лаура» достигнет побережья американских штатов Техас и Луизиана в среду утром. При этом шторм усилится до урагана, США грозят наводнения, передает ТАСС.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике с июня до конца ноября.
В июле Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна».
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