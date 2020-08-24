Берлинале откажется от наград за лучшую мужскую и женскую роли. Новые премии станут гендерно-нейтральными

24.08.2020, 23:43, Новости дня

Берлинский кинофестиваль Берлинале с 2021 начнет присуждать гендерно-нейтральные награды. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба фестиваля.

“Мы считаем, что отмена разделения наград по признаку пола – это сигнал к более гендерно-чувствительного понимания в киноиндустрии”, – заявили руководители Берлинале Мариетта Риссенбек и Карло Шатриана.

В 2021 году международное жюри кинофестиваля присудит следующие премии:

“Золотой медведь” за лучший фильм.

Гран-при жюри.

“Серебряный медведь” за лучшую режиссуру.

Приз жюри “Серебряный медведь”.

“Серебряный медведь” за лучшую главную роль.

“Серебряный медведь” за лучшую роль второго плана.

“Серебряный медведь” за лучший сценарий.

“Серебряный медведь” за выдающийся художественный вклад.

В пресс-службе сообщили, что Берлинале 2021 планируется как физический фестиваль, который пройдет в соответствии с действующими на тот момент правилами и положениями введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Официальная регистрация фильмов начнется с 1 сентября.