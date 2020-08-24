 

Берлинале откажется от наград за лучшую мужскую и женскую роли. Новые премии станут гендерно-нейтральными

24.08.2020, 23:43, Новости дня

Берлинский кинофестиваль Берлинале с 2021 начнет присуждать гендерно-нейтральные награды. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба фестиваля.

“Мы считаем, что отмена разделения наград по признаку пола – это сигнал к более гендерно-чувствительного понимания в киноиндустрии”, – заявили руководители Берлинале Мариетта Риссенбек  и Карло Шатриана.

В 2021 году международное жюри кинофестиваля присудит следующие премии:

“Золотой медведь” за лучший фильм.
Гран-при жюри.
“Серебряный медведь” за лучшую режиссуру.
Приз жюри “Серебряный медведь”.
“Серебряный медведь” за лучшую главную роль.
“Серебряный медведь” за лучшую роль второго плана.
“Серебряный медведь” за лучший сценарий.
“Серебряный медведь” за выдающийся художественный вклад.

В пресс-службе сообщили, что Берлинале 2021 планируется как физический фестиваль, который пройдет в соответствии с действующими на тот момент правилами и положениями введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

Официальная регистрация фильмов начнется с 1 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Пираты Сомали захватили судно впервые с 2017 года

03.07 / Ясько: В Верховной Раде одобрили документ о приоритетах межпарламентского сотрудничества на 2020 год

26.06 / Нефть подорожала на оптимизме вокруг восстановления спроса

04.07 / В Петербурге блогер разбил Lamborghini, который должен был стать призом

26.06 / Суд продлил арест подозреваемому в организации нападения на Гандзюк Левину

29.07 / Пуск «Протона-М» отложен

18.08 / Оппозиция ответила Лукашенко на обвинения в попытке захвата власти

23.07 / Полиция начала проверку после переодевания мальчиков в платья в детсаду Котласа

29.06 / Новая трудовая неделя в России будет короткой

19.08 / Мятежники в Мали объявили о закрытии границ страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска