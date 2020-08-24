Разработан препарат для профилактики и лечения ВИЧ

24.08.2020, 23:40, Новости дня

Учеными был создан инъекционный препарат, блокирующий проникновение ВИЧ в клетки. Как утверждают специалисты, он может выступать в роли потенциальной защиты от инфекции более пролонгированного действия.

Как утверждают ученые, новый препарат способен прийти на смену комбинированной терапии. Новая терапия является достойным вариантом, который помогает предотвращать и лечить ВИЧ. Механизм действия терапии уникален и не сравним с теми, которые одобрены для лечения.

Исследования показали, что данный препарат подходит пациентам, у которых развилась множественная лекарственная устойчивость. Новый препарат получил название CPT31, в его основе – D-пептид, который нацелен на критический механизм слияния ВИЧ с клетками человека.