Лукашенко с автоматом Калашниковым: гротескная самопародия или реальная угроза?

24.08.2020, 23:30, Новости дня

Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Беларуси, передают в понедельник, 24 августа, региональные медиа. Всемирно известный писатель, удостоенный самой престижной литературной премии с формулировкой «за её многоголосное творчество — памятник

страданию и мужеству в наше время», пока проходит свидетелем в рамках уголовного делу, возбужденного белорусскими властями в связи с созданием Координационного совета оппозиции (КСО), где она является членом президиума.

Ранее в понедельник сообщалось о задержании двух членов КСО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал создание Координационного совета оппозиции как попытку захвата власти со всеми вытекающими отсюда последствиями.

По официальным данным, в республике только за первые дни протестов против результатов голосования на президентских выборах, победителем которых объявили Лукашенко, было задержано около 7 тысяч человек. Многих из них жестоко избили и подвергли пыткам и унижениям.

Акции неповиновения властям не стихают вот уже третью неделю. Накануне, во время мирных протестных акция в Минске, в которых, по оценкам независимых экспертов, приняли участие около 200 тысяч человек действующий президент прилетел на вертолете в свою охраняемую усиленными подразделениями сил спецназа столичную резиденцию в бронежилете и с автоматом Калашникова в руках,, правда, без рожка. Примерно также был экипирован сопровождавший его 15-летний сын Николай, которого прочат в преемники президента. В Кремле не стали комментировать этот сюжет.

Сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МХГ), учредитель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что действия Лукашенко похожи на самопародию. По его словам, создается впечатление, что первое лицо государства не понимает, что делает.

«Лукашенко, как многие тираны и авторитарные лидеры, живет в своем замкнутом мире, в котором люди как таковые если и присутствуют, то в качестве массовки на сцене, где он целиком и полностью доминирует, – добавил правозащитник. – Никакого другого проку в своих согражданах он не видит».

Также, похоже, для него стало сильнейшим шоком то, что он услышал, выступая неделю назад на Минском заводе колесных тягачей, где его освистали и встретили криками «Уходи», предположил Вячеслав Бахмин: «Потому что рухнула еще одна из иллюзий Лукашенко, что рабочие – его надежная опора, сила, которая будет его поддерживать при любых обстоятельствах. Конечно, такие стрессы и столкновения выдуманного мира с реальностью бесследно не проходят. Мне кажется, что Лукашенко находится в глубоком нокдауне, пользуясь боксерской терминологией, когда человек вроде бы в сознании, но не понимает, где находится и что с ним происходит. Он никак не может смириться с реальностью, признать ее».

Не зря в социальных сетях эта гротескная выходка вызвала лишь насмешки, подчеркнул сопредседатель МХГ.

«Но вообще, от человека с таким восприятием мира можно ждать чего угодно. Именно потому, что он неадекватен, и в неадекватной ситуации может поступить еще более неадекватно. И это крайне опасно», – резюмировал Вячелав Бахмин.

В свою очередь, политолог Борис Кагарлицкий считает, что появление Лукашенко на людях с автоматом явно указывает на его решимость не уступать своим оппонентам ни при каких обстоятельствах, и одновременно демонстрирует желание президента представить массовые мирные выступления граждан как попытку государственного переворота и «даже внешней агрессии».

«В этом смысле, конечно, он выглядит довольно пародийно, поскольку в республике нет ни военной угрозы из вне, ни попытки захвата власти изнутри с помощью насилия, – указал он в комментарии «Голосу Америки». – Противники режима действуют исключительно мирно и не проявляют намерений захватывать государственные здания или разоружать военных и полицию, наоборот, всячески стараются избегать конфронтации. На этом контрасте выход Лукашенко в бронежилете и с автоматом смотрится довольно комично».

С другой стороны, как кажется Борису Кагарлицкому, это очень опасный знак: «Потому что он свидетельствует о растущей неадекватности белорусского правителя, что в принципе опасно для любой страны. Кроме того, это признак того, что Лукашенко хотел бы все-таки общественной конфронтации. Он демонстрирует готовность к ней и желание, чтобы все повернулось именно таким образом».

Поэтому все это вовсе не выглядит безобидным чудачеством, заключил политолог.