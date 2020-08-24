Синоптики: тропический шторм «Лаура» может усилиться до урагана

24.08.2020, 23:30, Новости дня

Синоптики предупреждают, что тропический шторм «Лаура», направляющийся в теплые воды Карибского моря, ко вторнику, вероятно, усилится до урагана, в то время как ослабевающий шторм «Марко» по-прежнему будет вызывать сильные ветры по мере приближения к побережью Мексиканского залива.

Национальный центр по ураганам сообщает, что в понедельник днем «Марко» находился в 90 км от устья реки Миссисипи на побережье Луизианы. Сильный и устойчивый сдвиг юго-западного ветра ослабил «Марко», который, согласно некоторым моделям, тоже мог стать ураганом.

Синоптики полагают, что к вечеру понедельника или утру вторника «Марко» перейдет в категорию тропической депрессии. Однако ожидается, что он вызовет потенциально опасный штормовой нагон в прибрежных районах Луизианы и Миссисипи и принесет до 25 сантиметров дождя в некоторых областях.

К середине дня в понедельник тропический шторм «Лаура» находился недалеко от южного побережья Кубы. Ранее шторм произвел сильные разрушения в Пуэрто-Рико, на Гаити и в Доминиканской Республике, где погибли по меньшей мере 11 человек.

Синоптики ожидают, что утром во вторник шторм переместится в теплые воды на северо-западе Карибского моря, где перерастет в ураган. Пересекая столь же теплые воды Мексиканского залива, он может превратиться в большой и опасный шторм.

По прогнозам синоптиков, шторм обрушится на берег поздно вечером в среду или рано утром в четверг где-то между Новым Орлеаном и Хьюстоном. Национальный центр по ураганам предупреждает, что жители и предприятия в этих районах должны следить за движением «Лауры» и подготовить план действий на случай урагана. Предупреждения об ураганах и штормовых нагонах, вероятно, будут выпущены позже в понедельник.