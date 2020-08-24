Исследователь НАСА арестован в США за сокрытие связей с вузами Китая

24.08.2020, 22:08, Новости дня

Арестован сотрудник Техасского университета А&М Чэн Чжэндун, который работал над проектом НАСА, информирует минюст США.

В воскресенье 53-летнего жителя Техаса арестовали по обвинению в сокрытии связей с Китаем и финансовом мошенничестве, передает РИА «Новости».

Исследователь был руководителем группы, работавшей над проектом НАСА. Как говорится в сообщении, он на протяжении нескольких лет сознательно скрывал от НАСА и университета, что имеет связи с китайскими вузами, а также работал с китайской компанией. Это стало нарушением условий получения гранта. Подчеркивается, что ученый при этом был допущен к «уникальным ресурсам НАСА», включая программу МКС.

Напомним, власти США предпринимают активные действия против связей ученых китайского происхождения с Китаем. В частности, обсуждается запрет на обучение и преподавание китайцев в американских университетах, президент США Дональд Трамп подписал прокламацию об ограничении въезда в страну ряду аспирантов и ученых из Китая.