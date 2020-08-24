Киев и Тбилиси присоединились к антироссийским санкциям ЕС по Крыму
24.08.2020, 21:48, Новости дня
К антироссийским санкциям Евросоюза по Крыму присоединились Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
ЕС приветствовал решение указанных стран присоединиться к санкциям, передает РИА «Новости».
Напомним, ЕС на год продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя.
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что санкции создают определенные проблемы, но их можно преодолеть.
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